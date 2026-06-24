Israel mata en Líbano a dos personas alegando que iban armados pese a la tregua vigente

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Jerusalén, 24 jun (EFE).- El Ejército israelí mató este miércoles a dos presuntos miembros de Hizbulá en la zona de las colinas de Ali al Taher, en el sur del Líbano, según confirmó en un comunicado, lo que supondría una violación del actual alto el fuego.

El Ejército alegó en el texto que los «terroristas armados» (término que usa habitualmente para referirse a miembros de grupos enemigos en la región) se acercaron a las tropas apostadas en el sur del país, representando una «amenaza inmediata», antes de ser atacados por la Fuerza Aérea israelí y los soldados.

Ayer, tropas israelíes abrieron fuego en este mismo punto a cuatro personas que viajaban «en una excavadora y una motocicleta» y presuntamente se acercaron a los soldados, según otro comunicado, a los que el Ejército identificó también como milicianos de Hizbulá.

Según la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa, este ataque causó dos muertos y llegó precedido por dos jornadas tensas pero sin fallecidos, y un fin de semana en el que Israel había matado en el Líbano a cerca de un centenar de personas.

La cresta de Ali al Taher es un enclave muy próximo a la importante ciudad de Nabatieh, el cual queda al norte del río Litani (la línea de avance que se había marcado originalmente el Ejército). Estas colinas concentran los esfuerzos militares de Israel desde hace una semana y media, cuando las tropas se expandieron en la zona.

El ataque se produce mientras prosiguen en Washington las conversaciones impulsadas por Estados Unidos para consolidar una tregua duradera entre el Líbano e Israel que ponga fin a casi cuatro meses de conflicto en el sur del país.

Asimismo, las hostilidades tienen lugar después de que el pasado miércoles Irán y Estados Unidos firmaran un memorando de entendimiento para el fin de la guerra, extensible también al territorio libanés ocupado por Israel.EFE

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