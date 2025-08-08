The Swiss voice in the world since 1935

Israel mata en Líbano a un alto cargo del Frente Popular para la Liberación de Palestina

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Jerusalén, 8 ago (EFE).- El Ejército israelí mató este jueves en la zona del Valle de la Bekaa, en Líbano, a un presunto alto cargo del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) en Siria, a quien identificó como Muhammad Wishah ‘Abu Khali’, según un comunicado castrense.

La operación fue dirigida por la agencia de inteligencia interior israelí, el Shin Bet.

En su comunicado, el Ejército detalló que ‘Abu Khali’ era responsable de «coordinarse con otras organizaciones terroristas», y «fortalecer lazos» con el eje chií. Además, operó «recientemente» para impulsar operaciones militares contra objetivos israelíes.

Las fuerzas israelíes añadieron que ‘Abu Khali’ fue nombrado jefe de seguridad militar del FPLP en Siria después de que su predecesor, Shantal al Aal, fuera «eliminado» en un escondite en Beirut, la capital de Líbano, en septiembre de 2024.

El de ayer es el tercer ataque mortal contra el Líbano en menos de 24 horas, después de que el jueves por la tarde ya fallecieran otras seis personas y diez resultaran heridas en la carretera de Masnaa (este), y de que una más perdiera la vida en la localidad de Kfar Dan, también en el oriental Valle de la Bekaa.

Pese al cese de hostilidades acordado el pasado noviembre, Israel ha continuado atacando el territorio libanés con bombardeos que a menudo asegura están dirigidos contra miembros del grupo chií Hizbulá o infraestructura perteneciente al movimiento.

La frecuencia y envergadura de los ataques ha aumentado en las últimas semanas, coincidiendo con los esfuerzos del Gobierno libanés para propiciar el desarme de Hizbulá.EFE

pcc/jdg/pddp

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
4 Me gusta
8 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Jessica Davis Plüss

Alargar la vida: ¿Qué opina de la tendencia a la longevidad?

El mercado de la longevidad está en auge gracias, en parte, a los avances de la ciencia del envejecimiento. ¿Qué le parece la idea de prolongar significativamente la vida humana?

Únase al debate
32 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR