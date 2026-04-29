Israel mata en un ataque con dron a un paramédico gazatí que se dirigía a su trabajo

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Gaza, 29 abr (EFE).- El Ejército israelí mató este miércoles al paramédico gazatí Ibrahim Saqr, de 33 años, en un ataque con dron perpetrado al noroeste de la Franja, informó el Ministerio de Sanidad de Hamás en Gaza.

«La ocupación israelí continúa cometiendo crímenes contra equipos médicos y de defensa civil, y fabrica narrativas falsas para encubrir los asesinatos», dijo al respecto Fares Afana, director del departamento de Ambulancias y Emergencias de los Servicios Médicos de Gaza -perteneciente a Sanidad-, desde el funeral de Ibrahim Saqr.

Israel atacó directamente a Saqr mientras se dirigía a su trabajo en la zona de Al Tawam, en el noroeste de Gaza, como «parte de un patrón reiterado de ataques contra personal humanitario», según Afana.

EFE solicitó más información sobre el incidente a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) sin obtener una confirmación oficial hasta el momento.

El número de personal sanitario muerto por fuego israelí asciende desde octubre de 2023 a 250 en toda la Franja de Gaza, según Sanidad del enclave palestino.

«La guerra en Gaza no ha cesado. Las fuerzas israelíes continúan con los asesinatos diarios, mientras las ambulancias evacuan a los heridos, especialmente niños y mujeres, de las tiendas de campaña», sostuvo Feras durante el entierro.

Asimismo, la agencia oficial de noticias palestina Wafa, con sede en Ramala (Cisjordania), informó hoy que una mujer resultó herida por disparos israelíes en la localidad de Beit Lahia, en el norte de Gaza.

Ayer martes, Israel mató a cinco palestinos, entre ellos un menor de 15 años, en un ataque a un vehículo en la zona oeste de ciudad de Gaza, así como a un niño de 9 años que se encontraba recogiendo leña al sur del enclave.

Según el último recuento publicado por el Ministerio de Sanidad gazatí, que no incorpora el paramédico muerto hoy, ya son 823 los fallecidos por ataques israelíes desde que entrara en vigor el alto el fuego en octubre de 2025 y 2.301 los heridos.

Desde el 7 de octubre de 2023, Sanidad sitúa en 72.599 los fallecidos por la ofensiva israelí y en 172.404 los heridos. EFE

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