Israel niega como propaganda de Hamás la hambruna declarada por la ONU en ciudad de Gaza

Jerusalén, 22 ago (EFE).- El Ministerio de Exteriores israelí negó este jueves que se esté produciendo, por primera vez, una hambruna en la gobernación de Gaza, que incluye la capital, y dijo que se trata de una «campaña fraudulenta» de Hamás, pese a que esta conclusión ha sido alcanzada por grupo independiente respaldado por la ONU.

«La CIF (Clasificación Integrada de Fases de la Seguridad Alimentaria) acaba de publicar un informe fabricado y ‘a medida’ para la campaña fraudulenta de Hamás», dijo el ministerio en un comunicado. «Todo el documento de la CIF se basa en mentiras de Hamás blanqueadas a través de organizaciones», añadió. EFE

