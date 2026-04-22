Israel niega impedir el rescate de dos periodistas heridas tras sus ataques en Líbano

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Jerusalén, 22 abr (EFE).- El Ejército israelí afirmó este miércoles que no está impidiendo el acceso de equipos de rescate a dos periodistas que resultaron heridas en un ataque aéreo que dirigió contra un vehículo en el sur del Líbano, en un incidente que sus portavoces aseguran está bajo investigación.

«Se recibieron informes de que dos periodistas resultaron heridas como consecuencia de los ataques. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no están impidiendo que los equipos de rescate lleguen a la zona. Los detalles del incidente están siendo investigados», sostiene un comunicado castrense.

En su comunicado, los militares afirmaron que sus tropas identificaron dos vehículos en el sur del Líbano que, según su versión, habrían salido de una estructura atribuida al grupo chií Hizbulá. El Ejército indicó que los ocupantes «cruzaron» la línea divisoria tras la que sus tropas permanecen apostadas y se aproximaron a sus posiciones, lo que interpretaron como una «amenaza inmediata».

Según la nota, la Fuerza Aérea israelí atacó «uno de los vehículos» y posteriormente bombardeó «la estructura de la que habrían salido» los individuos.

Según informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN), un bombardeo israelí alcanzó un vehículo que circulaba por At Tiri (sur del Líbano) pese a la tregua, causando el fallecimiento de dos personas identificadas como Ali Nabil Bazzi y Muhamad al Hourani.

Además, el medio estatal explicó que un equipo de la Cruz Roja fue despachado a la localidad para tratar de evacuar a dos periodistas que permanecen «rodeadas» por el Ejército israelí.

Las reporteras asediadas son Amal Khalil, una conocida periodista del diario local Al Akhbar, y Zeinab Faraj, presentadora y productora de televisión.

Aunque las autoridades militares israelíes insistieron en que no tienen como objetivo a periodistas y que actúan para minimizar daños a civiles, el incidente se produjo en un contexto en el que organizaciones humanitarias y de prensa han expresado preocupación por la seguridad de informadores en áreas de operaciones militares.

Solo el pasado 28 de marzo, Israel mató en otro bombardeo en el sur del Líbano a tres periodistas, identificados como Ali Shaib, reportero del canal Al Manar; Fatima Fatouni, corresponsal del canal Al Mayadeen; y el cámara Mohamed Fatouni, del mismo medio.

Tras una reunión a nivel de embajadores en Washington, el Líbano e Israel acordaron una tregua de diez días que se espera sirva para negociar una solución a largo plazo más detallada, en un proceso con pocas expectativas de éxito y que no cuenta con la participación de Hizbulá.

Solo desde la entrada en vigor de la tregua la medianoche el jueves hasta el domingo al mediodía, el Centro Nacional para Peligros Naturales y Alerta Temprana del Líbano contabilizó 220 violaciones del acuerdo, entre ellas 52 ataques de artillería, 15 incidentes con ametralladoras y siete bombardeos.

Se espera que las negociaciones entre las delegaciones de ambos países se reanuden mañana jueves, de nuevo en la capital estadounidense. EFE

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