Israel niega la entrada a periodista de RFI, que denuncia ataque a la libertad de prensa

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(actualiza con reacción del Gobierno francés)

Jerusalén/París, 11 jun (EFE).- Israel denegó la entrada al país de la periodista francesa Alice Froussard, que trabaja para la cadena de radio pública RFI, medio de comunicación que denunció este hecho como un «ataque contra la libertad de prensa».

El ministro israelí de la Diáspora y la Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli, informó en su cuenta de X de la expulsión de Froussard, cuya entrada a Israel por el aeropuerto de Ben Gurión fue denegada anoche por las autoridades israelíes.

Ello, explica RFI en un comunicado este jueves, «a pesar de contar con la autorización de viaje necesaria y una solicitud de visa de prensa válida para trabajar en Cisjordania».

«La dirección de RFI ofrece su total apoyo a Alice Froussard y protesta contra esta deportación, que constituye una violación de la libertad de prensa y se produce en un momento de crecientes dificultades para los periodistas que cubren las noticias en la región», dice la cadena gala.

RFI afirma que las autoridades israelíes no han proporcionado a la cadena ninguna justificación para su decisión.

Chikli informó en su mensaje de la expulsión de la periodista, al tiempo que afirmó que fue enviada de regreso a su París este jueves desde el aeropuerto de Ben Gurión.

El ministro israelí acusa a la periodista de haber afirmado que los ataques de Hamás y Yihad Islámica contra Israel del 7 de octubre de 2023 – en los que fueron asesinadas 1.200 personas y otras 251 secuestradas- , «deben verse ‘en contexto’, lo que, en su opinión, supone un apoyo al grupo islamista palestino.

El Ministerio francés de Exteriores «lamentó» la negativa de entrada a la periodista pero precisó que «es una prerrogativa soberana del Gobierno israelí».

«Desde que conocimos el asunto nos movilizamos de forma plena, tanto en París como en Tel Aviv como en Jerusalén, para dar asistencia a la periodista, aseguró en rueda de prensa el portavoz de la diplomacia francesa, Pascal Confavreux.

Recordó que Francia siempre ha respetado la libertad de prensa y el acceso de los periodistas a los lugares de conflicto, «en particular a Garza» y no quiso establecer un vínculo entre la decisión del Gobierno israelí y el recrudecimiento de la campaña de asentamientos de colonos en Cisjordania, que recordó que París considera «inaceptable».

En su último informe anual sobre Israel, Reporteros Sin Fronteras (RSF) afirma que «el pluralismo, la independencia de los medios y la libertad de prensa están cada vez más cercenados» en el país.

«Las campañas de desinformación y las leyes liberticidas se han multiplicado en el país, mientras se recrudecen las presiones contra los periodistas israelíes», dice el informe de 2026, en el que sitúa a Israel en el puesto 116 (de 180 países) de libertad de prensa, cuatro puestos más abajo que el año anterior. EFE

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