Israel no abandonará sus posiciones en el sur del Líbano, asegura su ministro de Defensa

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Jerusalén, 15 jun (EFE).- El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, afirmó este lunes que el Ejército israelí no tiene intención de retirarse de sus posiciones en el sur del Líbano tras la firma de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra.

Las tropas israelíes «permanecerán en las zonas de seguridad del Líbano, Siria y Gaza de forma indefinida para defender la frontera y los asentamientos israelíes desde allí contra elementos yihadistas. La zona será desalojada de residentes locales y toda la infraestructura terrorista, tanto superficial como subterránea (…) será destruida», afirmó el ministro en un comunicado recogido por medios israelíes. EFE

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