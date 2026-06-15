Israel no abandonará sus posiciones en el sur del Líbano, asegura su ministro de Defensa

2 minutos

Jerusalén, 15 jun (EFE).- El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó este lunes que el Ejército israelí no tiene intención de retirarse de sus posiciones en el sur del Líbano tras la firma de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra.

Las tropas israelíes «permanecerán en las zonas de seguridad del Líbano, Siria y Gaza de forma indefinida para defender la frontera y los asentamientos israelíes desde allí contra elementos yihadistas» , afirmó el ministro en un comunicado recogido por medios israelíes.

Y añadió que esa zona será «desalojada de residentes locales y toda la infraestructura terrorista, tanto superficial como subterránea (…), será destruida».

«Nos oponemos a la retirada de las FDI del Líbano, a pesar de todas las presiones actuales y futuras. El primer ministro Netanyahu se lo dejó claro al presidente estadounidense (Donald) Trump y a otros altos funcionarios estadounidenses, y yo también se lo dejé claro ayer al secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth», añadió Katz.

Según el ministro de Defensa, la ocupación de territorio libanés, palestino y sirio es «la principal lección» de los ataques de Hamás a Israel el 7 de octubre 2023, en los que murieron alrededor de 1.200 personas.

«La toma de territorio y zonas de seguridad ha sido uno de los mayores logros de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, acrónimo del nombre con el que Israel se refiere a su Ejército) en la Guerra del Renacimiento», aseveró refiriéndose a la contienda librada en siete frentes distintos en los últimos años con el nombre propuesto por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, en octubre de 2025.

Washington ha anunciado un acuerdo con Teherán para poner fin a la guerra y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz tras más de 100 días de un conflicto que ha generado graves perturbaciones en el mercado global del petróleo.

Pakistán, que ejerce como mediador entre ambos países, afirmó que ambas partes firmarán el próximo viernes 19 de junio en Suiza un memorando de entendimiento para poner fin a todas las hostilidades. EFE

mfh/mt/ah