Israel no deja cruzar a Egipto por Rafah alegando que la OMS no dio información suficiente

2 minutos

Jerusalén/Gaza, 4 feb (EFE).- Israel ha impedido por el momento el cruce este miércoles de palestinos desde Gaza a Egipto por el paso de Rafah alegando que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no le ha dado «los detalles de coordinación necesarios en esta etapa».

El portavoz de la Media Luna Roja en Gaza, Raed Al Nims, informó a EFE de que fueron informados en la mañana de este miércoles de la cancelación del paso a través de Rafah de enfermos y heridos gazatíes, que ya se estaban preparando para ser transportados al cruce.

Preguntado por EFE al respecto, el organismo militar israelí a cargo de los asuntos civiles en los territorios ocupados (COGAT) afirmó que la OMS, a la que atribuye la responsabilidad de coordinar la llegada de los gazatíes a Rafah para salir a Egipto, «no ha presentado los detalles de coordinación necesarios en esta etapa por razones de procedimiento».

«Una vez presentados los detalles de coordinación según lo acordado, se facilitará el cruce a Egipto de los pacientes y sus acompañantes a través del cruce de Rafah», añade el COGAT.

El cruce de Rafah se abrió el pasado lunes por primera vez en casi dos años -excepto un breve periodo a principios de 2025- según el acuerdo de alto el fuego auspiciado por Estados Unidos, pero hasta el momento han circulado por él menos personas que las inicialmente pactadas.

Según el acuerdo, 200 personas deberían cruzar cada día por él: 150 personas -50 enfermos y heridos con 100 acompañantes- de Gaza a Egipto y otras 50 de Egipto a Gaza.

Sin embargo, durante el lunes y el martes, y a falta de datos oficiales ya que Israel no los ha facilitado, han cruzado 52 personas de Egipto a Gaza y 21 pacientes -con un número indeterminado de acompañantes- de Gaza a Egipto.

La demora en el cruce este miércoles de palestinos se produce después de que Israel haya bombardeado el enclave palestino durante la noche y matado a diez personas, en respuesta a lo que denunció como un ataque de milicianos gazatíes a sus soldados que dejó un militar israelí herido. EFE

mt-aa/alf