Israel “no ha fundamentado” su alegación de los vínculos de UNRWA con Hamás, según CIJ

1 minuto

La Haya, 22 oct (EFE).- La Corte Internacional de Justicia (CIJ) dijo este miércoles que Israel “no ha fundamentado sus alegaciones de que una parte significativa” de los empleados de la UNRWA “son miembros de Hamás», ni tampoco ha demostrado la presunta falta de neutralidad de la agencia humanitaria en su conjunto.

El tribunal subrayó que el despido de nueve miembros de la agencia tras una investigación de la ONU en 2024 por su “posible implicación” en los ataques liderados por el grupo palestino Hamas el 7 de octubre de 2023 contra Israel es “insuficiente para sostener la conclusión de que la UNRWA, en su conjunto, no es una organización neutral”. EFE

