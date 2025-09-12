Israel no irá al Congreso Mundial de Móviles en Barcelona por sentimiento «antiisraelí»

1 minuto

Jerusalén, 12 sep (EFE).- Israel no acudirá al Congreso Mundial de Móviles, que se celebrará en marzo en 2026 en Barcelona, debido a las «medidas antiisraelíes» adoptadas por España, informó el Ministerio de Comunicaciones.

En una carta a la que tuvo acceso el diairo Haaretz, el ministro de Comunicaciones de Israel, Shlomo Karhi, instruyó cancelar todos los preparativos para la participación de Israel.

«Una serie de medidas antiisraelíes por parte del gobierno de España: su apoyo sistemático a Hamás, la intención de reconocer un estado terrorista palestino en el corazón de Israel y las falsas acusaciones de ‘genocidio'», fueron los motivos alegados por Israel en la misiva.

El Congreso Mundial de Móviles es una feria centrada en la tecnología móvil y uno de los eventos más importantes del sector tecnológico, atrayendo a unos 100.000 visitantes y a miles de empresas de todo el mundo.

El lunes, España anunció la prohibición de la entrada a su territorio del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y del ministro de Hacienda, Bezalel Smotrich; ambos políticos extremistas y colonos que viven en Cisjordania ocupada.

Además, anunció la consolidación jurídica de un embargo de armas, la prohibición de entrada al espacio aéreo español a todas aquellas aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel, y el tránsito por puertos españoles a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las fuerzas armadas israelíes. EFE

