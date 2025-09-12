The Swiss voice in the world since 1935

Israel no irá al Congreso Mundial de Móviles en Barcelona por sentimiento «antiisraelí»

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Jerusalén, 12 sep (EFE).- Israel no acudirá al Congreso Mundial de Móviles, que se celebrará en marzo en 2026 en Barcelona, debido a las «medidas antiisraelíes» adoptadas por España, informó el Ministerio de Comunicaciones.

En una carta a la que tuvo acceso el diairo Haaretz, el ministro de Comunicaciones de Israel, Shlomo Karhi, instruyó cancelar todos los preparativos para la participación de Israel.

«Una serie de medidas antiisraelíes por parte del gobierno de España: su apoyo sistemático a Hamás, la intención de reconocer un estado terrorista palestino en el corazón de Israel y las falsas acusaciones de ‘genocidio'», fueron los motivos alegados por Israel en la misiva.

El Congreso Mundial de Móviles es una feria centrada en la tecnología móvil y uno de los eventos más importantes del sector tecnológico, atrayendo a unos 100.000 visitantes y a miles de empresas de todo el mundo.

El lunes, España anunció la prohibición de la entrada a su territorio del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y del ministro de Hacienda, Bezalel Smotrich; ambos políticos extremistas y colonos que viven en Cisjordania ocupada.

Además, anunció la consolidación jurídica de un embargo de armas, la prohibición de entrada al espacio aéreo español a todas aquellas aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel, y el tránsito por puertos españoles a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las fuerzas armadas israelíes. EFE

pms/ad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR