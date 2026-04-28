Israel no tiene ambiciones territoriales en Líbano, afirma su canciller

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El ministro israelí de Relaciones Exteriores afirmó este martes que su país no pretende apoderarse de territorio en Líbano aunque el ejército lleve a cabo operaciones contra el movimiento proiraní Hezbolá.

«Israel no tiene ambiciones territoriales en Líbano. Nuestra presencia en las zonas vecinas a nuestra frontera norte tiene un solo propósito: proteger a nuestros ciudadanos», indicó el canciller israelí Gideon Saar en una conferencia de prensa conjunta con su homólogo serbio, Marko Djuric.

«Ningún país querría vivir de esa manera, con una pistola apuntándote en la cabeza», declaró.

En los últimos días, el ejército israelí ha redoblado sus operaciones contra Hezbolá.

Poco después de que un alto al fuego con el movimiento islamista entrara en vigor el 17 de abril, Israel declaró la existencia de una «línea amarilla», una franja de territorio libanés de unos 10 km de profundidad a lo largo de la frontera con Israel. En esa zona es donde están operando las tropas israelíes.

«En una realidad en la que Hezbolá y otras organizaciones terroristas, incluyendo a grupos terroristas palestinos, hayan sido desmantelados, Israel no necesitará mantener su presencia en esas áreas», agregó.

Pese a la tregua, Israel y Hezbolá se han atacado mutuamente, y ambos se acusan de haber violado ese precario alto al fuego.

Este martes, el ejército israelí emitió órdenes de evacuación en más de una decena de aldeas y pueblos libaneses. Poco después, medios estatales libaneses informaron de bombardeos israelíes en el sur del país, algunos contra esas localidades.

Todas las zonas que fueron llamadas a evacuar se encontraban fuera de la «línea amarilla» o en sus límites.

Hezbolá arrastró a Líbano a la guerra en Oriente Medio al lanzar cohetes contra Israel el 2 de marzo, en respuesta a la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei en los bombardeos israelíes y estadounidenses del 28 de febrero de 2026 contra la república islámica.

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