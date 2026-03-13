Israel ordena evacuación urgente de ciudadanos de Tiro, en Líbano, ante ataques inminentes

1 minuto

Jerusalén, 13 mar (EFE).- Israel ordenó la evacuación urgente de los residentes de la municipalidad libanesa de Al Abasiya, en el distrito de Tiro, ante ataques inminentes que su Ejército planea llevar a cabo contra supuestas infraestructuras de Hizbulá.

«El Ejército atacará próximamente infraestructuras militares pertenecientes al grupo terrorista Hizbulá», advirtió en sus canales el portavoz militar israelí en lengua árabe, Avichay Adraee. EFE

ybp/lab