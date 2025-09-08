Israel ordena un «cierre total» de la zona de la que salieron los atacantes de Jerusalén

The Swiss voice in the world since 1935

Jerusalén, 8 sep (EFE).- El Ejército israelí ordenó este lunes un «cierre total» en la localidad de Cisjordania ocupada de la que provenían los dos atacantes que hoy mataron a seis personas en una parada de autobús en Jerusalén.

«He impuesto un cierre total de la zona de la que salieron los terroristas. Continuaremos con un esfuerzo operativo y de inteligencia resuelto, perseguiremos los nidos del terrorismo en todos lados y frustraremos la infraestructura terrorista y a sus organizadores», dijo durante una visita a la zona el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, en declaraciones compartidas por el Ejército.

Según el periódico israelí The Times of Israel, que cita un comunicado de la agencia interior de inteligencia (el Shin Bet), los dos atacantes han sido identificados como Mohammad Taha, de 21 años, y Muthanna Amro, de 20.

Ambos provenían del centro de Cisjordania ocupada, al norte de la ciudad de Jerusalén, y fueron abatidos por un soldado fuera de servicio y un civil armado.

Además, las autoridades israelíes han arrestado a un ciudadano de Jerusalén Este y están investigando su papel en los ataques, según un comunicado de la Policía israelí.

En su visita a la zona, Zamir destacó el hecho de que un combatiente de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ayudara a matar a los atacantes y dijo que es «un ejemplo de la ventaja operativa que se espera» de los soldados israelíes.

Los ataques de palestinos contra israelíes en Cisjordania ocupada y Jerusalén Este (parte de la ciudad anexionada unilateralmente por Israel en 1980, en una decisión no reconocida por la mayoría de la comunidad internacional) son relativamente frecuentes, aunque es raro que dejen tantas víctimas como el de hoy.

En Cisjordania ocupada, donde los ataques de colonos israelíes contra palestinos y las redadas del Ejército israelí se han vuelto más frecuentes y violentas a raíz de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, al menos 181 palestinos han muerto por fuego israelí desde que comenzó el año, 37 de ellos menores, según el recuento de la ONU. EFE

