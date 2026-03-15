Israel ordena una nueva evacuación para residentes del sur de Beirut

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Jerusalén, 15 mar (EFE).- El Ejército israelí ordenó este domingo la evacuación urgente de los residentes de diversas áreas periféricas del Dahye (sur de Beirut), bastión histórico de la milicia libanesa Hizbulá, ante próximos ataques de sus fuerzas contra estas zonas.

La advertencia, publicada por el portavoz en lengua árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, fue dirigida para los vecinos de Haret Hreik, Al Ghabiri, Al Lailki, Al Hadath, Burj Al Brajna, Tahawits Al Ghadir y Al Shi’ah, a quienes se le instó a «no regresar a estos vecindarios hasta nuevo aviso».

«Las Fuerzas de Defensa de Israel no dudarán en atacar a cualquiera que esté cerca de elementos, instalaciones o equipos de combate de Hizbulá. Se están poniendo en riesgo ustedes mismos y sus vidas; por lo tanto, evacuen el área inmediatamente», afirma el comunicado militar.

Según una información publicada este sábado por el portal Axios, que cita a fuentes estadounidenses e israelíes, Israel planea llevar a cabo una «invasión masiva» en el sur del Líbano para acabar con la presencia de la milicia chií.

Según esta información, el plan de Israel es apoderarse de toda la zona que queda al sur del río Litani, lo que supondría la mayor invasión terrestre en el país vecino desde 2006, año en el que tuvo lugar la segunda guerra entre Israel y Líbano.

Israel comenzó su ofensiva aérea contra el Líbano el pasado 2 de marzo, después de que la formación libanesa lanzara un ataque contra el norte del país en respuesta al asesinato del entonces líder supremo iraní, Ali Jameneí.

El número de muertos por la campaña de bombardeos israelíes contra el Líbano asciende ya a 826 y el de heridos supera los 2.000, según datos de este sábado.

El número de personas obligadas a huir de sus hogares en el Líbano desde que el 2 de marzo escalaran las hostilidades entre Israel y Hizbulá ha aumentado hasta casi un millón de desplazados, indicó este viernes la Organización Internacional para las Migraciones, que pidió 19 millones de dólares para ampliar su respuesta de emergencia ante este éxodo interno. EFE

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