Israel participará en Eurovisión 2026, tras decisión de miembros de la UER

1 minuto

Ginebra, 4 dic (EFE).- Las cadenas públicas que forman parte de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) han aceptado este jueves en votación durante su asamblea general las reformas del festival planteadas por la organización de Eurovisión y han excluido así una votación para apartar a Israel del concurso.

«La moción fue adoptada por mayoría de 738 votos, frente a 264 votos en contra y 120 abstenciones», según el resultado de la votación que pudo ser consultado por EFE.

is/agf