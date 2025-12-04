Israel participará en Eurovisión 2026 y España, Irlanda y Países Bajos se retiran

Ginebra, 4 dic (EFE).- Las cadenas públicas que forman parte de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) han aceptado este jueves en votación durante su asamblea general las reformas del festival planteadas por la organización de Eurovisión y han excluido así una votación para apartar a Israel del concurso.

«La moción fue adoptada por mayoría de 738 votos, frente a 264 votos en contra y 120 abstenciones», según el resultado de la votación que pudo ser consultado por EFE.

Inmediatamente después de la votación, las cadenas públicas de España (RTVE), Países Bajos (AVROTRÓS) e Irlanda (RTÉ) anunciaron que se retiraban del concurso, tal y como habían dicho que harían si Israel participaba.

Junto a ellas, también se espera que se ausenten de esta edición Eslovenia (RTV Slovenija) e Islandia (RÚV), las otras dos cadenas que habían condicionado su participación en 2026 a que Israel no concursara. EFE

