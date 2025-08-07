Israel permite la salida de 160 niños y cuidadores gazatíes para recibir tratamiento fuera

Jerusalén, 7 ago (EFE).- El órgano militar israelí encargado de los asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados, el COGAT, informó este jueves de que 160 niños y cuidadores fueron evacuados de la Franja de Gaza para recibir atención médica en Jordania y países de la Unión Europea.

Según detalló el COTAG en su cuenta de X, la evacuación se realizó el miércoles a través del paso fronterizo de Kerem Shalom, en el sur de Gaza, y continuó hacia el cruce del Puente Allenby, en el sur de Jordania.

El organismo añadió que entre los evacuados se encuentran también varios ciudadanos gazatíes con doble nacionalidad.

Por su parte, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó que ese mismo día la institución apoyó la evacuación médica de 15 menores en estado crítico desde Gaza hacia Jordania, junto con 42 acompañantes.

Adhanom agradeció a Jordania por ofrecer «continuamente atención especializada» a los pacientes de Gaza, «especialmente a los niños».

Se estima que más de 50.000 niños han muerto o resultado heridos en Gaza desde octubre de 2023, cuando estalló el conflicto armado entre Hamás e Israel, según Unicef.

El director de la OMS recordó que más de 14.800 pacientes en el enclave siguen necesitando «atención médica especializada urgente» e instó a más países a aceptar pacientes y a agilizar las evacuaciones médicas por todas las vías posibles.EFE

