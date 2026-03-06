Israel pide a Croacia romper relaciones con Irán y advierte de terrorismo contra Occidente

2 minutos

Zagreb, 6 mar (EFE).- El embajador de Israel en Croacia, Gary Koren, hizo este viernes un llamamiento a Croacia a romper sus relaciones diplomáticas con Irán y advirtió que entre los empleados de la embajada iraní podría haber espías y terroristas «durmientes».

«No solo retirar a vuestro embajador, sino también cerrar vuestra embajada (en Teherán) y anunciar que esperáis el cierre de la embajada iraní (en Zagreb)», dijo Koren en una entrevista con la agencia de noticias croata HINA.

El diplomático recomendó a Croacia y a todos los países europeos a someter a los empleados de las legaciones iraníes en sus respectivos países a una revisión por cuestiones de seguridad.

Advirtió que entre el personal iraní acreditado podría haber «espías» de la Guardia Revolucionaria -considerada una organización terrorista por la Unión Europea (UE)- encargados de «reunir datos de inteligencia» y apoyar el terrorismo.

Destacó también que el régimen iraní tiene «células durmientes» en todo el mundo occidental, como se probó, según recordó, en Estados Unidos donde agentes de la República Islámica trataron de asesinar a una conocida activista opositora iraní en Nueva York.

«Aquí, en Zagreb, sabemos que hay muchos de sus partidarios al otro lado de la frontera, en Bosnia-Herzegovina», precisó el diplomático israelí.

Ivo Davor Stier, un eurodiputado del gobernante partido conservador HDZ, aseguró en una primera reacción que «Croacia toma sus decisiones de forma soberana, teniendo en cuenta en primer lugar la seguridad de sus ciudadanos». EFE

vb/jk/cg