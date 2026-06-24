Israel pide investigar antisemitismo en ONU tras ser acusado de abusos a niños en guerras

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Naciones Unidas, 24 jun (EFE).- Israel pidió este miércoles ante la ONU que se investigue «el antisemitismo» que, a su juicio, hay en el organismo, tras ser acusado de violaciones graves contra menores en conflictos armados en 2025.

El representante permanente israelí, Danny Danon, cargó contra la representante especial del secretario general para Niños y Conflictos Armados, Vanessa Frazier, minutos antes de que presentara un informe sobre este asunto en el Consejo de Seguridad.

En esa investigación, la ONU denunció que los asesinatos y mutilaciones de menores en conflictos armados aumentaron un 34 % en 2025 y señaló la actuación de Israel en Palestina como uno de los escenarios donde se concentraron estas violaciones.

Las otras destacadas fueron la República Democrática del Congo (RDC), Nigeria, Birmania (Myanmar) y Somalia.

Danon rechazó estas acusaciones y señaló a Frazier como «la prueba de una cultura dentro de la ONU» en contra de Israel.

«Insto a la oficina del secretario general a que inicie una investigación oficial sobre el sesgo antiisraelí entre los funcionarios de la ONU y en los informes de la organización, así como una investigación sobre cómo se normaliza el antisemitismo en esta institución», pidió el representante.

El embajador se basó en un mensaje en X de la representante en el que respondía al de otro usuario que había publicado una imagen de la bandera de Israel con la estrella de David sustituida por una esvástica.

«Espero con interés un diálogo constructivo; juntos podemos acabar con este flagelo y hacer justicia a todas las víctimas y supervivientes», escribió Frazier.

Danon dijo al respecto: «Las falsas acusaciones contra Israel son amplificadas por quienes se supone que deben ser imparciales. La ONU no puede afirmar que lucha contra el antisemitismo y el discurso de odio mientras sus propios funcionarios participan en él, lo excusan y lo difunden».

Esta no es la primera vez que el embajador se enfrenta contra Frazier.

Hace unos días durante una sesión de la ONU, el embajador la acusó de haberse «dejado llevar por la obsesión del secretario general con Israel» y ambos acabaron enzarzados en una discusión a gritos.

Danon también cargó contra la ONU recientemente tras incluir a su país por primera vez en la lista negra de los países sospechosos de cometer violencia sexual en zonas de conflictos armados. EFE

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(foto) (vídeo)