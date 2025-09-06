Israel pide la evacuación de Ciudad de Gaza antes de una anunciada ofensiva terrestre

El ejército israelí instó este sábado a los habitantes de Ciudad de Gaza a evacuar hacia una «zona humanitaria» en el sur, antes de la anunciada ofensiva terrestre para tomar la localidad, la más poblada del territorio palestino.

El coronel Avichay Adraee, portavoz en árabe del ejército israelí, instó en las redes sociales a la población a evacuar hacia el sur.

Unas horas más tarde también emitió un llamado a evacuar la torre Al Roya, un edificio en el barrio Al Rimal, en el suroeste de la ciudad, antes de un bombardeo inminente.

La ONU estima en que hay cerca de un millón de personas en esta zona del territorio palestino y advirtió de un «desastre» en caso de que se amplíe la ofensiva en Ciudad de Gaza.

El ejército israelí, que afirma controlar el 75% de la Franja de Gaza y el 40% de la ciudad, argumenta que quiere tomar la localidad para acabar con Hamás y liberar a los rehenes.

El llamado a evacuar se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara el viernes que Estados Unidos está en conversaciones «muy profundas» con Hamás, cuyo ataque sin precedentes en Israel el 7 de octubre de 2023 desencadenó la guerra.

«Les dijimos, ‘déjenlos salir a todos ahora mismo, déjenlos salir a todos, y sucederán cosas mucho mejores para ellos'», afirmó Trump a los periodistas.

El mandatario declaró que es posible que algunos de los rehenes murieran recientemente.

El ejército israelí estima que 25 de los 47 cautivos que siguen en Gaza —de los 251 secuestrados el 7 de octubre— están muertos.

El movimiento islamista palestino aceptó en agosto una propuesta de alto el fuego que permita la liberación de rehenes en etapas, gracias a la mediación de Egipto, Estados Unidos y Catar.

Pero el gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, exige que Hamás deponga las armas y afirma que quiere tomar el control de la seguridad de la Franja de Gaza.

– «El ejército miente» –

En su mensaje, el portavoz del ejército israelí indicó que, para «facilitar la evacuación de los habitantes de la ciudad», un área en Al Mawasi, en el sur, fue declarada «zona humanitaria».

Según el ejército, esta zona incluye «infraestructuras humanitarias esenciales» y está abastecida «con alimentos, tiendas de campaña, medicinas y equipos médicos».

Desde el inicio de la guerra, el ejército israelí ha bombardeado con frecuencia zonas declaradas «humanitarias» y «seguras», alegando que había combatientes de Hamás.

«El ejército miente a la gente, cuando buscamos ayuda (…) abren fuego», lamenta Abdelnaser Muchtaha, de 48 años, un desplazado en el oeste de Ciudad de Gaza que tuvo que abandonar su barrio de Zeitun por los bombardeos.

Basam al Astal, de 52 años, otro desplazado ahora instalado en Al Mawasi con su familia, asegura que la zona no es «ni humanitaria ni segura».

«Cada día muere más gente, no hay espacio para las carpas, ni servicios humanitarios, ni agua, ni saneamiento, ni ayuda alimentaria», afirma.

El viernes, el ejército israelí intensificó sus operaciones en Ciudad de Gaza, bombardeando un edificio en el centro tras una advertencia de evacuación. La torre se derrumbó como un castillo de naipes.

Según el ejército, Hamás había instalado allí «infraestructuras» para «preparar y llevar a cabo ataques» contra Israel. Hamás calificó de «mentiras descaradas» las acusaciones.

Según la Defensa Civil del territorio palestino, donde Hamás tomó el poder en 2007, 42 personas murieron el viernes por disparos o bombardeos israelíes, la mitad en Ciudad de Gaza.

Debido a las restricciones impuestas a los medios en Gaza y las dificultades de acceso, AFP no puede verificar de manera independiente los balances de la Defensa Civil.

El ataque del 7 de octubre provocó la muerte de 1.219 personas en Israel, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en datos oficiales.

Las represalias israelíes han causado al menos 64.300 muertos en Gaza, en su mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza, bajo autoridad de Hamás, cuyos datos son considerados fiables por la ONU.

