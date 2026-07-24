Israel prepara una «operación antiterrorista» en Cisjordania tras violencia mortal

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El ejército israelí dijo el viernes que estaba preparando una amplia operación en Cisjordania ocupada después de un episodio de violencia que terminó con un israelí y cuatro palestinos muertos.

«Tras el ataque terrorista ocurrido hoy más temprano en la zona de Tel, los soldados de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) se están preparando para una amplia actividad operativa antiterrorista en el sector», informó el ejército.

El ejército israelí informó haber desplegado tropas tras recibir reportes de un ataque contra civiles israelíes que, según afirmó, realizaban una excursión cerca del asentamiento de Havat Gilad.

Poco antes, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió que iba actuar «con firmeza contra los terroristas», dijo su oficina en un comunicado.

De acuerdo con la versión militar, los atacantes se apoderaron del arma de un miembro de las fuerzas de seguridad que había acudido al lugar y posteriormente abrieron fuego contra los excursionistas.

Servicios de emergencia israelíes informaron que un hombre de unos 30 años fue declarado muerto cerca del asentamiento.

Además, dos personas de unos 20 años resultaron heridas por disparos y fueron evacuadas en helicóptero; una en estado grave.

Posteriormente, el ejército anunció haber abatido al autor del ataque y recuperado el arma robada. También indicó que continuaban las operaciones para localizar a posibles cómplices.

Un periodista de la AFP constató que todos los puestos de control y carreteras vigiladas fueron cerrados en el norte de Cisjordania y que se desplegaron importantes refuerzos militares en la zona.

Por su parte, el Ministerio de Salud palestino informó que cuatro palestinos murieron en la localidad de Tel, vecina del asentamiento, y que otras cuatro personas resultaron heridas, tres de ellas de gravedad.

El presidente del consejo local de Tel, Walid Zidan, rechazó la versión israelí y declaró a la AFP que una veintena de colonos había entrado en la localidad palestina antes de que estallaran los enfrentamientos.

Según su relato, soldados israelíes se unieron posteriormente a los colonos y dispararon contra palestinos.

La AFP no pudo verificar de manera independiente estas afirmaciones.

La violencia en Cisjordania, un territorio palestino ocupado por Israel desde 1967, se ha intensificado fuertemente desde el comienzo de la guerra en Gaza en octubre de 2023.

Más de 500.000 israelíes viven en colonias en Cisjordania, junto a unos tres millones de palestinos. Todos los asentamientos israelíes en Cisjordania son considerados ilegales según el derecho internacional.

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