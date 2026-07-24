Israel prepara una «operación antiterrorista» en Cisjordania tras violencia mortal

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El ejército israelí anunció el viernes que estaba preparando una amplia operación en Cisjordania ocupada tras un episodio de violencia que se saldó con dos israelíes y cuatro palestinos muertos.

«Tras el ataque terrorista ocurrido hoy más temprano en la zona de Tel, los soldados de las FDI [Fuerzas de Defensa de Israel] se están preparando para una amplia actividad operativa antiterrorista en el sector», informó el ejército.

El ejército israelí informó haber desplegado tropas tras recibir reportes de un ataque contra civiles israelíes que, según afirmó, realizaban una excursión cerca del asentamiento de Havat Gilad.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que su gobierno acelerará «la legalización de los asentamientos agrícolas y el establecimiento de otros nuevos» en Cisjordania ocupada.

Las medidas anunciadas por el mandatario y el ministro de Defensa, Israel Katz, también incluyen operaciones en pueblos palestinos sospechosos de albergar combatientes.

La violencia en Cisjordania, un territorio palestino ocupado por Israel desde 1967, se ha intensificado fuertemente desde el comienzo de la guerra en Gaza en octubre de 2023.

Más de 500.000 israelíes viven en colonias en Cisjordania, junto a unos tres millones de palestinos. Todos los asentamientos israelíes en Cisjordania son considerados ilegales según el derecho internacional.

– Distintas versiones –

De acuerdo con la versión militar sobre el episodio de violencia del viernes, los atacantes se apoderaron del arma de un miembro de las fuerzas de seguridad que había acudido al lugar y posteriormente abrieron fuego contra los excursionistas.

Servicios de emergencia israelíes informaron que un hombre de unos 30 años fue declarado muerto cerca del asentamiento.

El ejército declaró posteriormente que un segundo israelí, el comandante Yuval Ezra, de 27 años, «falleció durante una operación en la zona de la localidad de Tel».

Las fuerzas armadas israelíes también anunciaron haber abatido al autor del ataque y recuperado el arma robada. También indicaron que continuaban las operaciones para localizar a posibles cómplices.

Un periodista de la AFP constató que todos los puestos de control y carreteras vigiladas fueron cerrados en el norte de Cisjordania y que se desplegaron importantes refuerzos militares en la zona.

Por su parte, el Ministerio de Salud palestino informó que cuatro palestinos murieron en la localidad de Tel, vecina del asentamiento, y que otras cuatro personas resultaron heridas, tres de ellas de gravedad.

El presidente del consejo local de Tel, Walid Zidan, rechazó la versión israelí y declaró a la AFP que una veintena de colonos había entrado en la localidad palestina antes de que estallaran los enfrentamientos.

Según su relato, soldados israelíes se unieron posteriormente a los colonos y dispararon contra palestinos.

La AFP no pudo verificar de manera independiente estas afirmaciones.

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