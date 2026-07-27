Israel prepara una «operación antiterrorista» en Cisjordania tras violencia mortal

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El ejército israelí anunció el viernes que estaba preparando una amplia operación en Cisjordania ocupada tras un episodio de violencia que se saldó con dos israelíes y cuatro palestinos muertos.

«Tras el ataque terrorista ocurrido hoy más temprano en la zona de Tel, los soldados de las FDI [Fuerzas de Defensa de Israel] se están preparando para una amplia actividad operativa antiterrorista en el sector», informó el ejército.

El ejército israelí informó haber desplegado tropas tras recibir reportes de un ataque contra civiles israelíes que, según afirmó, realizaban una excursión cerca del asentamiento de Havat Gilad.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que su gobierno acelerará «la legalización de los asentamientos agrícolas y el establecimiento de otros nuevos» en Cisjordania ocupada.

Las medidas anunciadas por el mandatario y el ministro de Defensa, Israel Katz, también incluyen operaciones en pueblos palestinos sospechosos de albergar combatientes.

«Estamos persiguiendo a cada uno de los terroristas involucrados en el ataque», declaró el jefe del ejército, el teniente general Eyal Zamir, quien se desplazó a Tel, según un comunicado.

El mando militar suspendió los permisos de los soldados en todo el territorio palestino ocupado y consolidó sus fuerzas en la región.

Un periodista de la AFP constató que todos los puestos de control fueron cerrados en el norte de Cisjordania y que se desplegaron importantes refuerzos militares en la zona.

La violencia en Cisjordania, un territorio palestino ocupado por Israel desde 1967, se ha intensificado fuertemente desde el comienzo de la guerra en Gaza en octubre de 2023.

Más de 500.000 israelíes viven en colonias en Cisjordania, junto a unos tres millones de palestinos. Todos los asentamientos israelíes en Cisjordania son considerados ilegales según el derecho internacional.

– Distintas versiones –

Inicialmente, la versión militar mencionó un ataque contra excursionistas israelíes, para luego informar de un «violento enfrentamiento» entre decenas de palestinos e israelíes.

Según un funcionario castrense, un equipo de seguridad civil del asentamiento y soldados israelíes acudieron al lugar, donde se produjo un intercambio de disparos «entre ambas partes».

Un palestino quitó el arma a uno de los colonos que había acudido en refuerzo, matando a uno de ellos, un hombre de unos 30 años.

Según el ejército, un segundo israelí, un «agente de seguridad de la defensa local» de 32 años, fue asesinado.

Por su parte, el Ministerio de Salud palestino informó la muerte de cuatro palestinos en la localidad de Tel, vecina del asentamiento, donde otras cuatro personas resultaron heridas, tres de ellas de gravedad.

El presidente del consejo local de Tel, Walid Zidan, rechazó la versión israelí y declaró a la AFP que una veintena de colonos había entrado en la localidad palestina antes de que estallaran los enfrentamientos.

«Había soldados israelíes presentes y, junto con los colonos, abrieron fuego (…) Fueron los colonos quienes asaltaron la aldea, con la intención de matar, saquear e incendiar propiedades», afirmó.

Varios testigos dieron versiones similares a la AFP, que no pudo verificar de manera independiente estas afirmaciones.

– Violencia en otras aldeas –

Posteriormente, el ejército israelí anunció la detención en el hospital de Naplusa de dos hombres acusados de haber participado en el incidente.

Según un funcionario del hospital, uno de los palestinos heridos fue detenido junto con su hermano.

Nuevos enfrentamientos fueron reportados en localidades vecinas a Tel, en el norte de Cisjordania.

La Media Luna Roja Palestina registró ocho heridos en Far’ata, varios de ellos por disparos, y dos hombres heridos en la aldea de Sarra, tras lo que describió como ataques de colonos.

El presidente del consejo de Far’ata, Abdel Moneim Shaneh, indicó que colonos acompañados por fuerzas israelíes atacaron la aldea e incendiaron olivares, acusaciones que la AFP no pudo verificar.

El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, figura de la extrema derecha, instó al ejército a actuar «con mano de hierro».

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