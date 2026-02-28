Israel preparaba operación contra Irán desde hace «semanas» y se alargará «lo necesario»

Jerusalén, 28 feb (EFE).- El Ejército de Israel preparó durante «muchas semanas» la operación contra Irán lanzada este sábado, de la mano de Estados Unidos, y durará el tiempo «necesario», señaló un oficial de las fuerzas armadas en una comparecencia con la prensa.

«Es una operación que se ha estado planeando durante muchas semanas. Se basa en la cooperación y los mecanismos que se han desarrollado y utilizado en los últimos dos años y medio», aseveró.

Preguntado por si el líder supremo iraní, Alí Jameneí, era uno de los objetivos de los ataques lanzados hasta el momento, el militar no se pronunció, limitándose a responder que sus objetivos son de «alto nivel, gente implicada en el plan para destruir a Israel».

El objetivo de la operación israelí es «degradar las capacidades del régimen iraní» y eliminar las «amenazas existenciales» que plantea Irán para Israel, según el oficial.

Las fuerzas armadas pretenden incorporar a sus filas a 70.000 soldados de la reserva en las próximas horas. La mayoría están destinados a reforzar la defensa aérea del país, pero también se requerirá a soldados incorporarse a unidades terrestres para reforzar la presencia militar en las fronteras.

Desde primera hora de la mañana, Israel ha lanzado decenas de ataques (que siguen en curso) contra distintas ubicaciones en Irán, como Teherán, pero también Isfahán (centro), Tabriz (noroeste), Karaj, Qom (norte), Kermanshah e Ilam (oeste), según la agencia iraní IRNA.

En Minab (sur), el vicegobernador provincial alertó de la muerte de cinco niñas en un bombardeo israelí.

Según el oficial castrense, la operación es un ejercicio de cooperación «nunca vista» con Estados Unidos en contra de Irán, y destacó como uno de sus objetivos la producción de misiles balísticos por parte de la república islámica.

La misma fuente indicó que Irán ha lanzado hasta el momento «decenas» de misiles contra Israel, de los cuales sus servicios de emergencias han reportado un herido leve de uno caído en un edificio residencial en la ciudad costera de Haifa.

Según dichos servicios de emergencias, recibieron informes de «varios escenarios» donde se habría reportado la caída de proyectiles.

EFE no ha podido verificar de forma independiente el alcance de los posibles impactos y la censura militar israelí exige a los medios evitar la publicación de los lugares concretos donde impactan los misiles.

Al igual que en la llamada guerra de doce días del pasado junio, Israel también aseguraba buscar reducir la producción de misiles balísticos iraní y desmantelar su programa nuclear. «Hemos identificado que este régimen está operando y actuando para fortificar su programa nuclear», continua.

