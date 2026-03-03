Israel prevé que la guerra contra Irán dure un «plazo de semanas»

2 minutos

(Corrige el cuarto párrafo)

Jerusalén, 3 mar (EFE).- El portavoz del Ejército israelí, Nadav Shoshani, aseguró este martes que la guerra, iniciada junto a EE.UU. contra el régimen de Irán, se desarrollará en «un plazo general de semanas», aunque matizó que es pronto para concluir una duración.

Durante una videoconferencia con la prensa internacional, Shoshani añadió que el escenario actual es de «los más positivos y efectivos» entre los barajados antes del inicio de esta guerra.

Además, el portavoz aludió a la reducción del lanzamiento de misiles desde Irán a territorio israelí, lo que atribuyó a una posible estrategia «del enemigo de racionar sus capacidades» o a su debilitamiento, tras el bombardeo constante de lanzaderas y misiles por parte de cazas israelíes y estadounidenses.

«La relación misil-lanzadera es de 10 a 1, por eso nos centramos en estas últimas», dijo Shoshani, argumentando que es más fácil y rápido destruir el menor número de lanzaderas y, de esta forma, neutralizar el lanzamiento de proyectiles.

Según la Media Luna Roja, más de 555 personas han muerto en la República Islámica a causa de estos ataques, incluidas 180 en un ataque contra una escuela. La organización iraní de derechos humanos HRANA, con sede en Washington, cifra los muertos en al menos 742 civiles, entre ellos 176 menores.

Teherán concentró el 56 % de los ataques registrados, seguida de las provincias de Kurdistán (oeste) y Hormozgan (sur), en el estrecho de Ormuz. Entre los objetivos alcanzados figuran instalaciones militares, edificios residenciales y el muelle Shahid Bahonar, en Bandar Abás, ciudad portuaria del sur de Irán situada en la provincia de Hormozgan, a orillas del golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz.

En Israel han muerto diez personas (una en Tel Aviv y otras nueve en Beit Shemesh, ambas en el centro del país), de acuerdo a los datos de los servicios de emergencias israelíes. EFE

