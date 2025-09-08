The Swiss voice in the world since 1935

Israel prohíbe entrar al país a la vicepresidenta española Díaz y a la ministra Rego

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Jerusalén, 8 sep (EFE).- El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, anunció este lunes la prohibición de entrada al país tanto de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo española, Yolanda Díaz, como de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en represalia por las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

«Es evidente que Díaz, líder del partido extremista ‘Sumar’, se está aprovechando de la debilidad política del presidente Sánchez y lo está arrastrando, paso a paso, a implementar su visión antiisraelí y antisemita», dijo Saar en un comunicado, en el que acusó a España de mantener un «antisemitismo institucionalizado». EFE

pms/mt/lab

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR