Israel prohíbe entrar al país a la vicepresidenta española Díaz y a la ministra Rego

Jerusalén, 8 sep (EFE).- El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, anunció este lunes la prohibición de entrada al país tanto de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo española, Yolanda Díaz, como de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en represalia por las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

«Es evidente que Díaz, líder del partido extremista ‘Sumar’, se está aprovechando de la debilidad política del presidente Sánchez y lo está arrastrando, paso a paso, a implementar su visión antiisraelí y antisemita», dijo Saar en un comunicado, en el que acusó a España de mantener un «antisemitismo institucionalizado». EFE

