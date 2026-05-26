Israel prohíbe la entrada a 40 miembros de una ONG suiza por supuesta vinculación a Hamás

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Jerusalén, 26 may (EFE).- Israel emitió este martes una orden para prohibir la entrada a 40 miembros de la ONG Euro-Mediterranean Human Rights Monitor (EuroMed), con sede en Suiza, por su supuesta vinculación a Hamás.

Según un comunicado emitido este martes por el Ministerio israelí de la Diáspora y la Lucha contra el Antisemitismo, EuroMed trabaja sistemáticamente para «dar forma a una narrativa antiisraelí en varios ámbitos, incluidas las instituciones internacionales, los medios de comunicación, la academia y las plataformas de conocimiento abierto como Wikipedia».

El documento señala que, en 2020, Israel designó como miembro de Hamás al fundador y presidente de EuroMed, Ramy Abdu, por sus actividades como miembro del comité de la organización IPalestine, una red de oenegés dedicadas a la «documentación de campo, presentación de documentos a mecanismos de la ONU y promoción de procedimientos legales en el ámbito internacional», según detalla el informe israelí de este martes.

Entre los activistas cuya entrada no será aprobada, informa el comunicado del Ministerio de la Diáspora y la Lucha contra el Antisemitismo israelí, también se encuentran el presidente del consejo de administración, un investigador sobre inmigración y asilo, y el director de la filial de la organización en Líbano.

«Se acabaron los tiempos en que era posible utilizar la ayuda humanitaria como pretexto para promover el terrorismo. Seguiremos denunciando, frustrando y actuando contra cualquier entidad que actúe en contra del Estado de Israel, independientemente del nombre que adopte», resaltó en el comunicado el ministro a cargo de la cartera, Amichai Shikli.

«Los activistas de EuroMed trabajan para difundir información falsa contra el Estado de Israel. Los miembros de Hamás y las organizaciones terroristas, que se disfrazan de organizaciones de derechos humanos, saben que Israel les exigirá responsabilidades por difamarlo, incluso si ocupan oficinas en países ‘neutrales'», asevera el director general del Ministerio, Avi Cohen Shekli, en la misma nota.

EuroMed recibió atención mediática en Israel la semana pasada, cuando el ganador del premio Pulitzer Nicholas Kristof citó publicaciones de la ONG suiza en un polémico artículo del New York Times titulado ‘El silencio ante la violación contra los palestinos’. EFE

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