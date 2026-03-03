Israel reabre el cruce de Kerem Shalom en Gaza tras cerrar todos por la guerra con Irán

(Actualiza con declaración de PMA)

Jerusalén, 3 mar (EFE).- Israel reabrió este martes el cruce fronterizo de Kerem Shalom, en el extremo sureste de Gaza, para el acceso de ayuda humanitaria tras haber clausurado todos los accesos al enclave por la escalada bélica regional, confirmó a EFE un portavoz militar.

A falta de las cifras finales, «en torno a 200» camiones de ayuda humanitaria han accedido a Gaza a través de Kerem Shalom este martes, dijo el portavoz, perteneciente al COGAT, el brazo militar israelí que gestiona asuntos civiles en los territorios ocupados palestinos.

Este martes, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) mostró su preocupación por el cierre de los cruces fronterizos de Gaza en un comunicado «Si los cierres o retrasos siguen afectando a las operaciones, tendremos que reducir nuestro tamaño de ración de asistencia alimenticia un 25 % para ayudar a 1,3 millones de personas».

El PMA celebró la noticia de la reapertura del paso, asegurando que contaba con harina para sólo diez días y parcelas de comida que permitirían mantener su programa unas dos semanas y media.

Israel anunció el sábado, tras lanzar junto a Estados Unidos su operación militar contra Irán, que cerraría los cruces fronterizos de Gaza de forma indefinida. Entonces alegaba que en la Franja ya había «cuatro veces» la ayuda humanitaria necesaria.

Sin embargo ayer, lunes, COGAT comunicó que se disponía a abrir nuevamente el paso de Kerem Shalom.

«Se ha decidido reabrir el cruce de Kerem Shalom a partir de mañana (martes) para la entrada gradual de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza», recoge el texto difundido el lunes por COGAT, en el que el organismo dice haber tomado la decisión en coordinación con el Centro de Coordinación Civil-Militar para Gaza (CMCC) estadounidense.

Los 200 camiones que han transitado el paso hasta el momento son apenas un tercio del total permitido durante el alto el fuego, unos 600, siendo esa la cifra que antes de la tregua reclamaban para Gaza la mayoría de ONGs.

Ayer, el chef español José Andrés aseguró que su ONG, World Central Kitchen (WCK), se quedaría sin alimentos para funcionar en la Franja de Gaza esta semana si Israel mantenía los cruces fronterizos del enclave bloqueados. EFE

