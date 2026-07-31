Israel realiza explosiones cerca de la fortaleza en Líbano reconocida por la Unesco

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Las fuerzas israelíes llevaron a cabo explosiones masivas durante la noche cerca del castillo de Beaufort, una fortaleza situada en el sur de Líbano que la Unesco considera como Patrimonio Mundial en peligro, indicó un medio oficial libanés.

«Las fuerzas israelíes provocaron fuertes explosiones hacia medianoche», incluido «en el sector de la fortaleza de Beaufort», anunció la agencia nacional de noticias libanesa NNA.

Este castillo, fortaleza de los cruzados también conocida como Qalaat al Shakif, fue capturado por las fuerzas israelíes que invadieron Líbano en mayo, en el marco de su guerra contra el grupo armado Hezbolá.

La agencia cultural de la ONU lo incluyó la semana pasada en su lista de Patrimonio Mundial en peligro.

Un corresponsal de la AFP en un pueblo cercano informó haber escuchado enormes explosiones y haber visto que el polvo cubría amplias zonas boscosas de la región.

En un comunicado conjunto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, anunciaron que el ejército había destruido «los túneles terroristas en la región de Beaufort», utilizando unas 700 toneladas de explosivos.

También afirmaron que las explosiones se produjeron tras una «flagrante violación del alto el fuego por parte de Hezbolá» el miércoles, cuando el ejército acusó al movimiento de haber lanzado un dron explosivo contra un vehículo militar israelí.

Hezbolá no ha reivindicado ningún ataque contra Israel desde el 20 de junio.

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