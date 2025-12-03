Israel realiza su primer gesto oficial hacia una cooperación económica con Líbano

1 minuto

Jerusalé, 3 dic (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó este miércoles al jefe interino del Consejo de Seguridad Nacional enviar un representante en su nombre a una reunión diplomática en el Líbano, en lo que constituye, según Israel, el primer intento de establecer un canal de cooperación económica entre ambos países.

«El Primer Ministro Netanyahu ordenó al Subdirector del Consejo de Seguridad Nacional que enviara un representante en su nombre a una reunión con funcionarios gubernamentales y económicos en el Líbano», informó la oficina del mandatario en un comunicado.

La nota sostiene que se trata de «un primer intento de sentar las bases para las relaciones económicas y la cooperación entre Israel y el Líbano»- EFE

ybp/jlp