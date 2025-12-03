The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Israel realiza su primer gesto oficial hacia una cooperación económica con Líbano

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Jerusalé, 3 dic (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó este miércoles al jefe interino del Consejo de Seguridad Nacional enviar un representante en su nombre a una reunión diplomática en el Líbano, en lo que constituye, según Israel, el primer intento de establecer un canal de cooperación económica entre ambos países.

«El Primer Ministro Netanyahu ordenó al Subdirector del Consejo de Seguridad Nacional que enviara un representante en su nombre a una reunión con funcionarios gubernamentales y económicos en el Líbano», informó la oficina del mandatario en un comunicado.

La nota sostiene que se trata de «un primer intento de sentar las bases para las relaciones económicas y la cooperación entre Israel y el Líbano»- EFE

ybp/jlp

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR