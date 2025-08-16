Israel reanudará el envío de tiendas y refugios a Gaza tras cinco meses de bloqueo

The Swiss voice in the world since 1935

Jerusalén, 16 ago (EFE).- El organismo militar israelí COGAT, encargado de gestionar los asuntos civiles en los territorios ocupados palestinos, anunció este sábado que reanudará a partir del domingo el suministro de tiendas de campaña y equipos de refugio a la Franja de Gaza, después de más de cinco meses de prohibición de estos envíos.

«De acuerdo con la directiva del escalón político, y como parte de los preparativos de las Fuerzas de Defensa de Israel para trasladar a la población de las zonas de combate al sur de la Franja de Gaza para su protección, el suministro de tiendas de campaña y equipos de refugio a Gaza se reanudará el 17 de agosto», indicó COGAT en un comunicado.

El envío se realizará a través del cruce de Kerem Shalom, gestionado por la ONU y organizaciones internacionales, tras una «inspección de seguridad exhaustiva» de la Autoridad de Cruces Terrestres del Ministerio de Defensa israelí, detalló COGAT.

Según la ONU, al menos 1,9 millones de personas -aproximadamente el 90 % de la población- han sido desplazadas durante la guerra entre Israel y Hamás, iniciada el 7 de octubre de 2023.

Muchos de ellos viven en tiendas de campaña, que se han vuelto un recurso escaso debido a que Israel ha prohibido su ingreso al enclave y que, según la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), no son adecuadas para el verano y el calor extremo.

La mayoría de estos refugios ha sido utilizada entre seis meses y un año y se encuentra deteriorada por la exposición prolongada al sol y los frecuentes desplazamientos, detalló la UNRWA.EFE

