Israel recibe los restos de otro rehén de Hamás en vísperas de la llegada de Vance

2 minutos

Redacción internacional 20 oct (EFE).- Israel recibió los restos de otro de los secuestrados que Hamás mantenía en su poder, informó este lunes la oficina del primer ministro.

«El féretro con los restos fue entregado a las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) y a la Agencia de Seguridad de Israel (ISA) a través de la Cruz Roja dentro de la Franja de Gaza», indicó el comunicado oficial.

Como parte del procedimiento, el cuerpo será recibido en Israel con una ceremonia militar encabezada por el rabino de las Fuerzas Armadas, antes de ser trasladado a la sede forense del Ministerio de Salud para su identificación y posterior entrega a los familiares.

La entrega coincide con el viaje del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, quien partió hoy hacia Israel y tiene previsto reunirse con el primer ministro Benjamín Netanyahu, además de supervisar la aplicación del acuerdo de cese al fuego entre el Gobierno israelí y Hamás.

Funcionarios de la Administración de Donald Trump afirmaron que el viaje de Vance detalla la importancia de implementar el acuerdo de manera plena y rápida.

Este pacto, firmado hace diez días, contempla la devolución de cuerpos de rehenes fallecidos aún retenidos en Gaza, el avance hacia la desmovilización del grupo islamista y la definición de quién administrará el enclave.

Durante la vigencia del convenio, ambos bandos se han acusado mutuamente de violarlo. Según el Ejército israelí, Hamás lo incumplió la semana pasada en Rafah, mientras que el grupo islamista asegura que Israel lo ha violado en unas 80 ocasiones, la más reciente este domingo, con ataques que dejaron al menos 45 muertos.

Aunque Vance no tiene una agenda oficial anunciada, se espera que pueda participar junto a Netanyahu en actos con las familias de los rehenes israelíes, y que mantenga reuniones con el presidente Isaac Herzog. EFE

