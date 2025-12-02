The Swiss voice in the world since 1935
Israel recibe restos mortales que pudieran pertenecer a uno de sus rehenes en Gaza

Jerusalén, 3 dic (EFE).- Israel recibió este martes restos mortales que pudieran pertenecer a uno de sus rehenes en Gaza, según anunció la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu, en un comunicado oficial.

«Israel ha recibido, a través de la Cruz Roja, los restos transferidos desde la Franja de Gaza y entregados a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y al Servicio de Inteligencia Militar (Shin Bet)», reza la nota.

Los restos serán trasladados al Centro Nacional de Medicina Forense Abu Kabir, perteneciente al Ministerio de Sanidad israelí, que llevará a cabo el proceso de identificación. EFE

