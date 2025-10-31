Israel recibe tres cadáveres más de Gaza, pero no está claro si son de rehenes

Jerusalén, 31 oct (EFE).– El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó los cuerpos de tres personas desde Gaza a las autoridades israelíes la noche de este viernes, detalló la organización en un comunicado, que serán identificados en el Instituto de Medicina Forense.

«Las autoridades forenses israelíes son responsables de tomar todas las medidas necesarias para la identificación de los restos», añadió el CICR tras confirmar el traspaso.

Los últimos cadáveres fueron entregados ayer jueves e identificados como los restos mortales de los rehenes Amiram Cooper y Sahar Baruch, según informó ayer la oficina del primer ministro en un comunicado.

En el marco del alto el fuego, Hamás liberó a los 20 cautivos que quedaban con vida a cambio de cerca de 2.000 detenidos y presos palestinos. Además, ha entregado también los cuerpos de 17 rehenes, por lo que quedan 11 en el enclave.

Por su parte, Israel ha devuelto a la Franja, con la mediación de la Cruz Roja, 225 cadáveres de gazatíes, muchos con signos de abusos y de torturas o carbonizados, según imágenes divulgadas por el Ministerio de Sanidad a fin de facilitar su identificación y denuncias de fuentes médicas y de Hamás.

Hasta el momento, según Sanidad, solo 75 de los 225 cuerpos devueltos por Israel han podido ser identificados. EFE

pms/enb