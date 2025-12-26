Israel reconoce oficialmente a Somalilandia, la región separatista de Somalia

Jerusalén, 26 dic (EFE).- Israel reconoció oficialmente este viernes a Somalilandia, la región separatista de Somalia, como un «Estado independiente y soberano», según un comunicado del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

«Esta declaración se inscribe en el espíritu de los Acuerdos de Abraham firmados por iniciativa del presidente Trump», explicó la oficina de Netanyahu en el texto, en el que añade que el gobernante había conversado con el presidente de este país del Cuerno de África y que Israel planea de inmediato ampliar «la cooperación en los ámbitos de la agricultura, la salud, la tecnología y la economía».

Por su parte, el ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, declaró en X que este acuerdo «de reconocimiento mutuo» es el fruto de «un diálogo amplio y continuo» durante el último año.

El Gobierno de Somalilandia, a su vez, expresó «su firme intención de adherirse a los Acuerdos de Abraham», según un comunicado divulgado por su Ministerio de Exteriores, y calificó la decisión israelí de «un hito en la larga búsqueda de legitimidad internacional» por parte del país africano.

Saar se reunió por primera vez con representantes del presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdullahi, en marzo pasado, y desde entonces se han producido diferentes visitas secretas de altos funcionarios, de acuerdo con diferentes medios estadounidenses.

Según sus investigaciones, Estados Unidos e Israel se habrían puesto en contacto con tres gobiernos de África Oriental, incluyendo Somalilandia, como posibles destinos para reubicar a los gazatíes expulsados de la Franja.

Netanyahu tiene previsto visitar al presidente estadounidense, Donald Trump, el lunes de la próxima semana para conversar sobre la implementación de la segunda fase del plan de alto el fuego en Gaza, que incluye el desarme de Hamás para la retirada total de las fuerzas israelíes del enclave. EFE

