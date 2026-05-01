Israel refuerza las directrices de seguridad en localidades del norte cercanas al Líbano

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Jerusalén, 1 may (EFE).- El Ejército israelí reforzó este viernes las directrices de seguridad en las localidades del norte del país cercanas al Líbano, tras un ataque este jueves con un dron explosivo del grupo chií Hizbulá que hirió a doce soldados en esa zona.

Las nuevas directrices, vigentes por el momento hasta el lunes 4 de mayo por la noche, suponen que en esa zona solo pueden abrir los colegios y centros de trabajo que tengan un refugio cerca.

De acuerdo a las nuevas medidas que afectan al norte de Israel, que pasa a lo que se califica de «nivel de actividad parcial», solo se permiten reuniones de hasta 200 personas al aire libre y de 600 dentro de un edificio.

Este refuerzo de las directrices se produce en el marco del alto el fuego entre Israel y Hizbulá anunciado por Estados Unidos, bajo el que sin embargo se siguen produciendo ataques por ambas partes.

En la última semana, tres israelíes -dos soldados y un contratista del Ministerio de Defensa- han muerto por ataques con drones explosivos suicidas en el sur del Líbano, dentro de la franja ocupada por Israel con el pretexto de defender a las comunidades del norte del territorio israelí.

Ayer jueves, uno de estos drones impactó por primera vez en el norte de Israel, en una localidad situada a unos dos kilómetros de la frontera, hiriendo al menos a doce soldados.

El Ejército reporta en los últimos días lanzamientos de drones desde el Líbano y este viernes informó de que interceptó uno de ellos en el sur del país vecino, y de que Hizbulá lanzó otro cohete y un dron explosivo contra sus soldados que cayeron en la misma zona, sin producir heridos. EFE

mt/alf