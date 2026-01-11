Israel reitera su apoyo al pueblo iraní «en su lucha por la libertad» y les desea «éxito»

2 minutos

Jerusalén, 11 ene (EFE).- El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, reiteró su apoyo al pueblo iraní «en su lucha por la libertad» y les deseó «éxito» en medio de las protestas que persisten en Irán contra el régimen de los ayatolás desde hace ya más de dos semanas.

«Apoyamos al pueblo iraní y francamente les deseamos todo el éxito del mundo en su lucha por la libertad. Se merecen la libertad y se merecen un mejor futuro», dijo Saar en una entrevista concedida al canal de televisión Trinity Broadcasting Network (TBN) y que compartió este domingo en su cuenta de X.

Saar quiso también subrayar que el Gobierno israelí no tiene ningún problema con el pueblo iraní sino con el régimen de la República Islámica, histórico enemigo de Israel, al que acusó de ser «el principal exportador de terrorismo y radicalismo».

«No tenemos ningún problema con el pueblo iraní, el enorme problema lo tenemos con el régimen iraní, que es además un problema regional e internacional», indicó.

En los últimos días varios miembros del Gobierno israelí, entre ellos, el propio primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguraron estar siguiendo las protestas de Irán al tiempo que han animado a manifestantes a continuar con las movilizaciones.

Israel e Irán se enzarzaron el pasado mes de junio en la conocida como ‘guerra de los doce días’ que estalló después de que el Ejército israelí bombardeara el país persa y que desencadenó ataques cruzados con misiles balísticos y drones.

La posibilidad de que llegue ahora una nueva guerra entre ambos países se ha disparado después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ayer, sábado, asegurara que está «preparado para ayudar al pueblo iraní» contra la represión que están sufriendo a manos de las autoridades del régimen. EFE

ngg/vh