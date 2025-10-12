Israel reivindica una victoria frente a Hamás antes de la inminente liberación de los rehenes

Israel declaró este domingo la victoria en su guerra contra Hamás antes de la liberación prevista para el lunes de los rehenes que llevan dos años retenidos en Gaza, un paso clave en el plan de paz impulsado por Donald Trump.

El presidente estadounidense, Donald Trump, realizará el lunes una visita de unas pocas horas a Israel y después copresidirá junto con el mandatario egipcio Abdel Fatah al Sisi la cumbre internacional por la paz en Gaza en el balneario de Sharm el Sheij, en Egipto.

El acuerdo de tregua entre Israel y Hamás, que entró en vigor el viernes, contempla un canje de los últimos rehenes israelíes que quedan en Gaza – 20 que siguen vivos y 28 fallecidos – por casi 2.000 palestinos recluidos en cárceles israelíes, entre ellos 250 presos «por motivos de seguridad nacional».

Los negociadores continúan ultimando los detalles del canje y dos fuentes de Hamás dijeron a la AFP que el movimiento islamista insiste en incluir a siete prominentes dirigentes palestinos presos en Israel en el intercambio.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró este domingo en un emotivo discurso que su país logró «enormes victorias» en la guerra contra Hamás en Gaza, aunque advirtió que «la lucha no ha terminado».

Netanyahu habló en vísperas del esperado retorno el lunes de los rehenes cautivos en Gaza desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que fue el inicio del conflicto que arrasó este territorio palestino.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Israel, Eyal Zamir, también reivindicó una «victoria» que atribuyó a «la presión militar» conjugada con «medidas diplomáticas complementarias».

Shosh Bedrosian, portavoz del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, informó más temprano que se espera que la liberación de los rehenes cautivos en la Franja de Gaza se concrete temprano en la mañana del lunes.

– Hamás insiste en liberación de dirigentes palestinos en canje –

«Los prisioneros palestinos serán liberados una vez que Israel reciba la confirmación de que todos nuestros rehenes, que serán liberados mañana, hayan cruzado la frontera hacia territorio israelí», agregó Bedrosian.

Dos fuentes de Hamás dijeron a AFP que el movimiento que gobierna en Gaza insiste en la liberación de siete figuras prominentes de la lucha palestina como parte del intercambio, incluido Marwan Barghuti – un miembro de Fatah, la facción palestina rival de Hamás – que Israel declaró el viernes no forma parte del canje.

«Hamás insiste en que la lista final incluya a siete altos dirigentes, entre los que destacan Marwan Barghuti, Ahmad Saadat, Ibrahim Hamed y Abás Al Sayyed», afirmó una persona del entorno de las negociaciones. Esto fue confirmado por una segunda fuente.

La fuente agregó que el grupo y sus aliados «completaron todos los preparativos» para entregar a todos los rehenes vivos.

– «No queremos vivir en una jungla» –

En la cumbre en Egipto participarán el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y dirigentes de más de 20 países, incluidos el primer ministro británico Keir Starmer, el presidente francés Emmanuel Macron, el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, la primera ministra italiana Giorgia Meloni y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

La oficina de Netanyahu anunció que ningún alto funcionario israelí asistirá al encuentro y Hamás tampoco irá porque ha dicho que actúa a través de sus mediadores, Catar y Egipto.

En el tercer día del cese el fuego, algunos camiones con ayuda humanitaria cruzaron este domingo a Gaza, pero habitantes de Jan Yunis, en el sur, denunciaron que algunos fueron saqueados por personas hambrientas.

«No queremos vivir en una jungla. Exigimos que se garantice la ayuda y se distribuya de forma respetuosa», afirmó Mohamed Zarab.

Desde que se instauró el alto al fuego en el territorio, muchos residentes desplazados, como Fatima Salem, de 38 años, han regresado a sus hogares devastados en Gaza.

«Mis ojos no dejaban de buscar los puntos de referencia que había perdido, pero nada parecía igual, ni siquiera las casas de los vecinos estaban allí», dijo.

– ‘Una tregua a largo plazo’ –

Los mediadores en el conflicto aún enfrentan la difícil tarea de garantizar una solución política a largo plazo que permita a Hamás entregar sus armas.

Los países mediadores del acuerdo de alto al fuego en Gaza firmarán un documento como garantes durante la cumbre del lunes, afirmó este domingo a AFP una fuente diplomática que citó a «Estados Unidos, Egipto, Catar y, probablemente, Turquía».

Una fuente del movimiento islamista cercana a las negociaciones, que habló bajo condición de anonimato, declaró que Hamás «no participará» en el gobierno durante la fase de transición, pero rechazó el llamado de deponer las armas.

«Hamás acepta una tregua a largo plazo y que sus armas no se utilicen en absoluto durante este periodo, excepto en caso de un ataque israelí contra Gaza», agregó.

El plan de Trump prevé que con la retirada parcial de las tropas de Israel de Gaza, se establezca una fuerza multinacional coordinada por un centro de mando liderado por Estados Unidos en Israel.

La guerra en Gaza estalló tras el ataque de Hamás de octubre de 2023, que causó la muerte de 1.219 personas en Israel, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en cifras oficiales israelíes.

La ofensiva israelí lanzada en respuesta mató a al menos 67.806 personas, según cifras del Ministerio de Salud del territorio, que la ONU consideran creíbles.

