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Israel relaja sus directrices de seguridad tras el anuncio del acuerdo de EE.UU. con Irán

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Jerusalén, 15 jun (EFE).- El Ejército israelí relajó este lunes las directrices de seguridad levantando el límite de reuniones de 5.000 personas que había impuesto en todo el país y permitiendo la actividad parcial en las zonas del norte fronterizas con el Líbano, tras el acuerdo de paz anunciado entre Estados Unidos e Irán.

El Ejército estableció el límite a las reuniones en todo el país este domingo por la tarde, poco después de su ataque a los suburbios de Beirut, lo que suponía una línea roja para Irán, que amenazó con atacar el territorio israelí.

Finalmente, ese ataque no se produjo y Washington anunció un acuerdo con Teherán para poner fin a la guerra y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz tras más de 100 días de un conflicto que ha generado graves perturbaciones en el mercado global del petróleo.

Pakistán, que ejerce como mediador entre ambos países, afirmó que ambas partes firmarán el próximo viernes 19 de junio en Suiza un memorando de entendimiento para poner fin a todas las hostilidades.

Sin embargo, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó este lunes que el Ejército israelí no tiene intención de retirarse de sus posiciones en el sur del Líbano tras la firma del acuerdo. EFE

mt/jlp

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