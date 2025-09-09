Israel revoca permisos de trabajo a palestinos tras ataque mortal en Jerusalén

The Swiss voice in the world since 1935

Jerusalén, 9 sep (EFE).- El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció este martes que revocará los permisos de trabajo a los residentes de las aldeas en Cisjordania de origen de los dos palestinos que perpetraron el ataque contra una parada de autobús en Jerusalén, en el que murieron seis israelíes.

«Esta mañana ordené la imposición de sanciones civiles a los familiares y residentes de las aldeas de los terroristas que llevaron a cabo el ataque asesino en Jerusalén», escribió en su cuenta de X.

Entre sus medidas figuran la revocación de «750 permisos de trabajo y de entrada a Israel» y la demolición de «toda estructura ilegal en las aldeas».

Según el diario The Times of Israel, que cita un comunicado del servicio de inteligencia interior Shin Bet, los atacantes fueron identificados como Mohammad Taha, de 21 años, y Muthanna Amro, de 20.

Ambos procedían del centro de Cisjordania ocupada, al norte de Jerusalén, y fueron abatidos por un soldado fuera de servicio y un civil armado.

El ataque ocurrió en una parada de autobús junto al asentamiento israelí de Ramot, en Jerusalén Este, territorio anexionado unilateralmente por Israel en 1980, en una decisión no reconocida por la ONU ni la mayoría de la comunidad internacional.

Los ataques de palestinos contra israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este son relativamente frecuentes, aunque rara vez dejan un número de víctimas tan elevado como el registrado en esta ocasión.EFE

