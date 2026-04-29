Israel sanciona una campaña de recaudación de fondos para la flotilla que se dirige a Gaza

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Jerusalén, 29 abr (EFE).- El Ministerio de Defensa de Israel anunció este miércoles haber impuesto sanciones a una campaña de recaudación de fondos por internet para la Global Sumud Flotilla que navega rumbo a la Franja de Gaza para romper el bloqueo naval israelí y abrir un corredor humanitario.

Un total de 58 embarcaciones zarparon en la tarde del domingo desde el puerto italiano de Augusta (sur), entre ellas las que partieron el 15 de abril desde Barcelona, como el buque de la ONG Open Arms, y algunos otros de Francia.

En un comunicado, Defensa israelí afirma, sin aportar pruebas, que dicha campaña, que no detalla, fue organizada por el grupo islamista palestino Hamás «en cooperación con otras organizaciones humanitarias» bajo «la apariencia de una flotilla».

A la iniciativa, que es la segunda que sale desde Barcelona tras el intento de 2025 (que no logró romper el cerco israelí), se han sumado para prestar apoyo técnico y logístico barcos de gran calado como el de Open Arms, liderada por Óscar Camps, y el Arctic Sunrise del grupo ecologista Greenpeace.

Israel ya acusó a la anterior flotilla, cuyos barcos fueron aprehendidos por el Ejército israelí cuando se acercaban a Gaza y tripulantes detenidos y enviados a prisión para ser luego deportados a sus países, de estar financiada por Hamás, sin aportar tampoco entonces pruebas verificables sobre esos vínculos. EFE

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