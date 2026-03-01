Israel se atribuye la muerte de Jameneí tras «operación de precisión» de su Fuerza Aérea

Jerusalén, 1 mar (EFE).- El Ejército israelí dijo este domingo que su fuerza aérea acabó con la vida del hasta ayer líder supremo iraní, Ali Jameneí, en los bombardeos que dieron inicio a la nueva guerra desatada contra Irán en colaboración con Estados Unidos.

«Ali Jameneí fue blanco de una operación precisa y a gran escala llevada a cabo por la Fuerza Aérea Israelí, guiada por inteligencia detallada, mientras se encontraba en su complejo de mando central en el corazón de Teherán, junto con otros altos oficiales», detalló el Ejército en un comunicado hoy. EFE

