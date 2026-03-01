Israel se atribuye la muerte de Jameneí tras «operación de precisión» de su Fuerza Aérea

Jerusalén, 1 mar (EFE).- El Ejército israelí dijo este domingo que su fuerza aérea acabó con la vida del hasta ayer líder supremo iraní, Ali Jameneí, en los bombardeos que dieron inicio a la nueva guerra desatada contra Irán con intermediación estadounidense.

«Ali Jameneí fue blanco de una operación precisa y a gran escala llevada a cabo por la Fuerza Aérea Israelí, guiada por inteligencia precisa del IDF, mientras se encontraba en su complejo de mando central en el corazón de Teherán, junto con otros altos oficiales», detalló el Ejército en un comunicado.

Para este ataque, sin embargo, fue clave la información compartida por la CIA sobre la ubicación exacta de Jameneí, según el diario The New York Times, que informa este domingo de que la agencia norteamericana sabía que altos funcionarios iraníes se reunirían el sábado en dicho complejo, lo que llevó a EE.UU. e Israel a «ajustar el momento» de su ataque.

«Jameneí fue el arquitecto del plan para destruir el Estado de Israel y era conocido como la ‘cabeza del pulpo iraní’, extendiendo sus brazos por todo Oriente Medio y las fronteras del Estado de Israel», continúa el comunicado castrense israelí.

En este, también se congratulan de haber puesto «fin a un capítulo de décadas», ya que su asesinato se suma a una serie de ataques previos israelíes -en ocasiones causando la muerte de civiles- para acabar con jefes de milicias aliadas del conocido como «Eje de Resistencia» iraní.

Entre ellos, al otrora máximo líder de la milicia chií libanesa Hizbulá, Hasan Nasralá, que murió tras un ataque israelí masivo con bombas antibúnker contra el cuartel general de Hizbulá en Beirut el 27 de septiembre de 2024.

Menos de un mes después, Israel confirmó haber matado al máximo líder de Hamás y cerebro de los ataques del 7 de octubre, Yahya Sinwar; el hombre más buscado en la ofensiva israelí que ha devastado la Franja con más de 70.000 palestinos muertos.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este domingo con golpear a Irán con «una fuerza nunca antes vista» si cumple su promesa de vengar la muerte de Jameneí con una ofensiva histórica contra EE.UU. e Israel.

Pese a esta amenaza, Irán continuó esta mañana atacando con diferentes andanadas de misiles a Israel, lo que provoca el sonido de las alarmas antiaéreas en ciudades como Tel Aviv o Jerusalén, además de explosiones a causa de las intercepciones en el cielo. EFE

