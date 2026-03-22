Israel se dispone a destruir «de inmediato» todos los puentes sobre el río libanés Litani

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(Corrige localización de Rafah en el tercer párrafo)

Jerusalén, 22 mar (EFE).- El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ha ordenado que cazas de combate destruyan «de inmediato» todos los puentes sobre el río libanés Litani, lo que aislaría totalmente una franja del sur del Líbano del resto del país, informó en un comunicado, donde señala también que Israel busca acelerar la destrucción de viviendas libanesas de la frontera.

«El primer ministro Benjamín Netanyahu y yo hemos ordenado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que destruyan inmediatamente todos los puentes sobre el río Litani», dijo Katz en un comunicado, alegando que son utilizados para el contrabando de armas y miembros de Hizbulá hacia el sur.

Además, Katz afirmó que el Ejército israelí busca también «acelerar la destrucción de viviendas libanesas» en las aldeas fronterizas «siguiendo el modelo de Beit Hanún y Rafah en Gaza»; en alusión a dos ciudades de la Franja palestina prácticamente borradas del mapa tras la ofensiva israelí, calificada por gran parte de la comunidad internacional de «genocidio».

En concreto, el portavoz militar en árabe, Avichay Adraee, detalló hoy en X que una de las vías atacadas será el puente Qasamiyeh, que ya fue bombardeado el pasado jueves hiriendo a un periodista y un camarógrafo de la televisión rusa RT.

Según informó entonces la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN), cazas israelíes atacaron el puente de Qasmiyeh, «en la misma ubicación que había sido atacado» el miércoles.

En ese bombardeo, el corresponsal de RT, Steve Sweeney, y el camarógrafo Ali Rida resultaron heridos a causa del impacto de un misil israelí -que fue grabado en cámara- en las inmediaciones del puente y cerca de una base militar.

El pasado jueves, el Ejército israelí dijo haber derribado ya al menos dos puentes sobre el río Litani, que se suman a otro más derrumbado el pasado día 13, según recientes comunicados castrenses. EFE

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