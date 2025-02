Israel sigue a Estados Unidos y no participará en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU

2 minutos

Jerusalén, 5 feb (EFE).- El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, anunció este miércoles que su país no participará en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (UNHRC, por sus siglas en inglés), del que no es miembro, sino que tiene estatus de observador, siguiendo los pasos de Estados Unidos.

«El UNHRC ha protegido tradicionalmente a los abusadores de derechos humanos al permitirles esconderse del escrutinio, demonizando en su lugar a la única democracia de Oriente Medio: Israel», aseguró Saar en un comunicado.

Según el líder de la diplomacia israelí, el organismo se dedicó a atacar a un país democrático y a «propagar antisemitismo».

«La discriminación contra nosotros es clara: en el UNHRC, Israel es el único país con un punto en el orden del día dedicado a él. Israel ha sido objeto de más de 100 resoluciones condenatorias, más que contra Irán, Cuba, Corea del Norte y Venezuela juntas», lamentó.

El martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para poner fin a la participación de Estados Unidos en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y continuar con la suspensión de fondos para la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA, en inglés).

La firma se produjo el mismo día en que Trump se reunió en el Despacho Oval de la Casa Blanca con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

En un comunicado difundido antes de la firma, la Casa Blanca aseguró que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU «ha demostrado un sesgo constante contra Israel» y ha permitido que países como Irán, China y Cuba lo utilicen para «protegerse a sí mismos a pesar de sus graves violaciones y abusos contra los derechos humanos».

Ni Israel ni Estados Unidos son miembros del UNHRC, ya que ambos tienen estatus de observadores en el organismo.

«Desde el 1 de enero EE.UU. no es miembro del Consejo de Derechos Humanos sino un Estado observador. (…) Como tal, no puede retirarse de un cuerpo intragubernamental del que no es parte», aclaró un portavoz del Consejo este miércoles. EFE

pbj/lar