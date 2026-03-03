Israel sigue atacando de forma simultánea Teherán y Beirut

Jerusalén, 3 mar (EFE).- El Ejército de Israel continúa atacando este martes, en el inicio del cuarto día de guerra conjunta con su aliado EE.UU., tanto la capital iraní como Beirut, según informó en un comunicado castrense.

«La Fuerza Aérea israelí ha iniciado ataques selectivos contra objetivos militares del régimen terrorista iraní y de la organización terrorista Hizbulá», alega el texto.

Además, los cazas israelíes siguen bombardeando el sistema de defensa aérea iraní, así como lanzadores de misiles y emplazamientos de tiro de proyectiles.

Esta madrugada ha sido relativamente calmada en Israel, con el sonido de sirenas antiaéreas sobre todo en el norte del país, causado por la infiltración de algún dron, y en otros puntos debido al lanzamiento de misiles desde Irán cerca de la una de la madrugada (hora local).

Ayer, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) publicó en las redes sociales el balance del material armamentístico utilizado hasta el momento en esta guerra, e incluyó bombarderos estratégicos B-2 y el uso por primera vez en combate de los drones kamikaze LUCAS.

Entre el arsenal también mencionó la utilización de los cazas bombarderos F-35 Stealth y F-22 para atacar las instalaciones iraníes, además de los sistemas Patriot y THAAD para interceptar los cientos de misiles que el país persa ha lanzado en represalia. EFE

