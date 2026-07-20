Israel sigue atacando el sur de Líbano mientras comienza su retirada de varias localidades

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Beirut, 20 jul (EFE).- El Ejército israelí continuó este lunes bombardeando diferentes localidades del sur del Líbano, como hace a diario pese a la tregua, pero esta vez tras el inicio de un plan impulsado por EE.UU. para la retirada gradual de las tropas israelíes de tres municipios fronterizos de las denominadas «zonas piloto».

Según informó la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN), a lo largo de la jornada las fuerzas israelíes bombardearon la localidad de Taybeh, en el distrito de Marjayoun, y realizaron un «bombardeo masivo» sobre Kfar Tebnit, en la gobernación de Nabatieh.

La agencia oficial indicó también que una fuerte explosión sacudió la zona de Nabatieh como consecuencia del ataque contra Kfar Tebnit, del que se elevaron densas columnas de humo visibles desde varios kilómetros.

Pese a que Israel no ha cesado sus bombardeos contra el Líbano, éstos se han reducido considerablemente en el último mes tras la firma del acuerdo marco entre ambos países y las autoridades libanesas no suelen informar de muertes como resultado de estos ataques diarios.

Los ataques de lunes tuvieron lugar el mismo día en que Estados Unidos anunció el inicio de la implementación de las primeras «zonas piloto» para facilitar la retirada de las tropas israelíes del sur del Líbano y el despliegue del Ejército libanés en las localidades de Froun, Srifa y Zawtar al Gharbiya.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, afirmó que las operaciones comenzaron este lunes de conformidad con el acuerdo marco alcanzado entre Israel y el Líbano el pasado 26 de junio en Washington con mediación estadounidense, y aseguró que su país seguirá colaborando con ambas partes para aplicar el pacto.

El anuncio se produce en vísperas de la reunión que mantendrán este martes en la Casa Blanca el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo libanés, Joseph Aoun, quienes tienen previsto abordar el proceso de retirada israelí y la situación de seguridad en la frontera.

Según las autoridades libanesas, al menos 4.328 personas han muerto y más de 12.200 han resultado heridas en ataques israelíes contra el Líbano desde el pasado 2 de marzo, cuando estalló la violencia entre el grupo chií libanés Hizbulá e Israel en el marco de la guerra contra Irán iniciada el 28 de febrero. EFE

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