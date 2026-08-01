Israel sigue atacando Gaza y causa un cráter gigante tras bombardear un campamento

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Gaza, 1 ago (EFE).- Aviones israelíes bombardearon la madrugada de este sábado decenas de tiendas de campaña en un campamento en Deir el Balah y dos almacenes de medicamentos de un hospital, desoyendo el prerrequisito del acuerdo para el «desarme total» de Hamás de detener los ataques en Gaza.

El Ejército israelí, además, emitió también una orden de evacuación forzosa y bombardeó un edificio residencial en Al Maghazi (centro), según fuentes locales, que también reportaron daños en las viviendas aledañas de cinco familias.

En Deir el Balah (centro), Israel bombardeó de noche barracones dentro de un campamento para personas desplazadas al oeste del Hospital de los Mártires de Al Aqsa, destruyendo la estructura y una veintena de tiendas de campaña, según fuentes locales.

El bombardeo diezmó gran parte del campamento, causando un cráter inmenso, y dañó parcialmente más de 200 tiendas donde sobreviven palestinos forzosamente desplazados.

«¿Qué se supone que debemos hacer? ¿Se supone que hay una tregua? Por Dios, no es una tregua. Se han estado riendo de nosotros durante mucho tiempo», dice a EFE una palestina, que sobrevivió al ataque y es desplazada del norte de Gaza.

«Todos los días hay mártires. Todos los días nos despedimos de nuestros jóvenes. Todos los días hay bombardeos contra ancianos, niños y mujeres», añade quien ha perdido a su hijo en esta ofensiva.

En este ataque, el edificio de una clínica ambulatoria del hospital, situado delante de los barracones, también sufrió daños, así como varios almacenes de medicamentos pertenecientes al Departamento de nefrología.

Según un comunicado del Ministerio de Sanidad gazatí, dos de los cuatro almacenes existentes quedaron completamente destrozados, perdiendo «cantidades vitales» de suministros médicos y material para pacientes.

Sanidad denunció que Israel no solo mantiene una «asfixiante política de bloqueo, impidiendo la entrada de medicamentos y suministros médicos y negando a miles de pacientes y heridos la oportunidad de viajar al extranjero para recibir tratamiento», sino que continúa atacando lo poco que queda de la infraestructura y recursos del sistema de salud.

«Estamos aquí, en el recinto del Hospital Al Aqsa, que se supone que es una zona humanitaria, un área segura», dice a EFE la palestina Fatima Ahmed, de 34 años y desplazada hasta en 15 ocasiones. «No sé si la razón fueron los depósitos de medicinas o si fuimos nosotros… O sea, Trump anunció un alto el fuego, ¿no? No sé en qué país (…), pero definitivamente no aquí», matiza.

Ayer viernes Hamás dijo, en su primer comunicado oficial tras el anuncio del presidente Donald Trump de que la Junta de Paz había logrado un acuerdo para su desarme, que la entrega de sus armas pesadas quedaba «vinculada y condicionada» a que Israel pusiera fin a todos los ataques israelíes en Gaza -donde han muerto más de 1.200 personas pese al alto el fuego- y a la retirada de las tropas de la Franja, entre otras demandas.

Netanyahu, que se reunió con Trump el martes pasado en la Casa Blanca, aún no se ha pronunciado públicamente al respecto, aunque medios como la cadena CNN citan a un alto funcionario israelí quien afirmó que el Ejército de su país no se retirará de la actual ‘línea amarilla’ en el enclave palestino antes del desarme de Hamás.

Trump, por su parte, dijo ayer que Israel está «muy contento» con el acuerdo para el «desarme total» de Hamás y afirmó que Washington tiene un «entendimiento» con el Gobierno israelí.

Sin embargo, no dio detalles sobre si los israelíes deben completar su retirada de Gaza antes del desarme del grupo islamista palestino, o si Hamás debe hacerlo primero. EFE

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(foto) (vídeo)