Israel subraya que no habrá inmunidad para «los terroristas» ni en Catar ni en ningún país
Redacción Internacional, 10 sep (EFE).- El embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, afirmó este miércoles antes de la reunión convocada en la ONU sobre el ataque israelí en Catar contra miembros de Hamás que no habrá inmunidad para «los terroristas» ni en ese país ni en ningún otro.
«Tengo la intención de dejárselo absolutamente claro al Consejo: no habrá inmunidad para los terroristas ni en Gaza, ni en el Líbano, ni en Catar», indicó en X.
Según Danon, Israel no dará marcha atrás y continuará actuando «con decisión contra los líderes del terrorismo dondequiera que se escondan».
La reunión, prevista a las 15:00 hora local (19:00 GMT), ha sido exigida por Catar y solicitada después por Argelia, Pakistán y Somalia, los tres países musulmanes miembros actuales del Consejo de Seguridad.
El ataque israelí del martes tuvo como objetivo una reunión de dirigentes de Hamás en la capital catarí, Doha, y causó la muerte de cinco miembros de la organización islamista palestina, además de un agente catarí de la Policía.
Las explosiones se escucharon en Doha hacia las 16.00 hora local (11.00 GMT).
El primer ministro de Catar, Mohammed Bin Abdulrahman al Thani, afirmó el martes que el ataque israelí «no solo viola las leyes internacionales, sino toda moral» contra un «Estado mediador» que es sede de negociaciones formales entre Israel y el grupo palestino Hamás. EFE
mgr/jgb